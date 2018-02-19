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لافروف: التقارير عن مقتل مئات الروس فى سوريا مؤخرا محاولات لاستغلال الحرب

الإثنين، 19 فبراير 2018 09:58 ص
لافروف: التقارير عن مقتل مئات الروس فى سوريا مؤخرا محاولات لاستغلال الحرب لافروف


رويترز
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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، أن التقارير عن مقتل مئات الروس فى سوريا مؤخرا محاولات لاستغلال الحرب.

وأكد لافروف أن بلاده تعتبر فكرة التعاون الأمنى بين روسيا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة والصين فى الشرق الأوسط، أمرا مطلوبا.

وقال لافروف، فى كلمته أمام مؤتمر ميونخ للأمن، السبت الماضى: "موقفنا هو أن الاتحاد الأوروبى قادر على لعب دورا فاعلا ومناسبا ومستقلا إزاء الشئون الدولية"، مضيفا: "لاحظنا مقابلة (رئيس مؤتمر ميونخ للأمن) فولفجانج ايشنجر مع (صحيفة) بيلد، والتى يتحدث فيها عن الحاجة لبناء وضعية للاتحاد الأوروبى فى السياسات الخارجية"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".


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