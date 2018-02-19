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كوريا الجنوبية تدعو السويد إلى التعاون لحل قضية جارتها الشمالية

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:41 م
كوريا الجنوبية تدعو السويد إلى التعاون لحل قضية جارتها الشمالية وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج


سول (أ ش أ)
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دعت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج، اليوم الاثنين، نظيرتها السويدية مارجوت والستروم إلى بذل جهود مشتركة لحل القضية النووية لكوريا الشمالية.

وذكر الموقع الرسمى لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الدعوة جاءت على هامش زيارة الوزيرة السويدية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية فى بيونج يانج عاصمة كوريا الشمالية.

وأضافت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أن الجانبين بحثا التعاون على الصعيدين الثنائى والدولى، كما بحث القضايا الأمنية التى تشمل شبه الجزيرة الكورية .

واتفقت الوزيرتان على دفع الجهود الدبلوماسية للحفاظ على الزخم الأوليمبى لإجراء محادثات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية ومواصلة المحادثات من أجل التوصل إلى حل سلمى للبرنامج النووى الكورى الشمالى.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن كانج طلبت من نظيرتها السويدية، التى تربط بلادها علاقات وثيقة مع الكوريتين، مواصلة القيام بدورها فى حل القضية النووية من خلال التعاون الوثيق مع حكومة كوريا الجنوبية.

كما ذكرت الوزارة أن الجانبين اتفقا على توسيع المشاورات الثنائية من خلال الزيارات التى يقوم بها مسؤولون كبار بالإضافة إلى التعاون الاقتصادى بما فى ذلك التجارة والاستثمار، والاتفاق على التعاون الثنائى فى الأمم المتحدة حول قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.

 


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