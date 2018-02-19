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الإثنين، 19 فبراير 2018 10:00 ص
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قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 3 شبان فلسطينيين بالضفة الغربية

الإثنين، 19 فبراير 2018 01:35 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل 3 شبان فلسطينيين بالضفة الغربية قوات الاحتلال - أرشيفية


وكالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، ثلاثة شبان فلسطينيين شمال مدينة سلفيت فى الضفة الغربية

وأفادت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية ديراستيا شمال المدينة، واعتقلت الشبان الثلاثة.


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قوات الاحتلال الإسرائيلية

فلسطين

الضفة الغربية

اسرائيل



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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

د. هاشم الفلالى

التوترات العربية

نأمل بان لا يكون هناك ازمات فى العلاقات بين الدول، وان لا يحدث مزيدا من تلك التوترات العربية العربية التى لا تتحملها المنطقة، وهناك الحاجة الماسة إلى ان يكون هناك مزيدا من التعاون والتكاتف والتأزر فى مواجهات تحديات اخطر، صراع عربى اسرائيلى ليس بالسهل التعامل معه. وهناك الكثير من القضايا العربية التى تحتاج إلى اهتمام اثر فلا ينبغى مطلقا بان نزيد الاوضاع تعقيدا وصعوبة

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