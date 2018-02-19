قائمة شباب المهندسين بالفيوم: الحماية القانونية على رأس أولوياتنا

قائمة شباب المهندسين بالفيوم: الحماية القانونية على رأس أولوياتناالإثنين، 19 فبراير 2018 11:29 م
قائمة شباب المهندسين
الفيوم – رباب الجالي
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قبل أيام من بدء انتخابات نقابة المهندسين فرع الفيوم، أعلنت قائمة الشباب برئاسة المهندسة امل الشاعر البرنامج الانتخابي للقائمة وجاء أهمها توفير الحماية القانونية للمهندسين في أعمالهم ومشروعاتهم.
وتوفير قطعة أرض من المحافظة للمهندسين لبناء وحدات سكنية بسعر التكلفة، والاهتمام بملف الرعاية الصحية، والتواصل مع أعضاء النقابة بشكل دائم لمعرفة متطلباتهم والاهتمام بملف الشباب داخل النقابة، وإنشاء نادي كبير يليق باسم المهندسين بالمحافظة، بالاضافة الى ملف التدريب والتشغيل لشباب المهندسين.
وتضم القائمة المهندس محمد عمر مكرم والمهندس احمد صلاح والمهندس احمد ربيع عبد المنعم والمهندس هاني مصطفى فراج، وعنصرين نسائيين لاول مرة في انتخابات النقابة، وهما المهندسة اميرة صلاح شرابي، والمهندسة اسماء ظريف ابو طالب.
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