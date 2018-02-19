فيديو.. محافظ أسوان: المشاركة فى انتخابات الرئاسة واجب ومسئولية وطنية





أسوان – عبد الله صلاح

دعا اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، للمشاركة فى الإنتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إنطلاقها فى شهر مارس المقبل، وذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقد اليوم الإثنين، بقاعة عروس النيل، تحت عنوان "شارك بصوتك لمستقبل بلدك"، حضره ممثلى القيادات الطبيعية والشعبية بجميع المدن والمراكز والقيادات التنفيذية.

يهدف المؤتمر أيضًا إلى التوعية بانتخابات الرئاسة وبأهميتها وقميتها لدعم مستقبل الوطن، بالإضافة إلى طرح ودراسة أهم المعوقات والمشكلات التى قد تواجه المواطنين أثناء العملية الانتخابية من أجل إيجاد الحلول المناسبة وتوفير المناخ الملائم للناخبين للإدلاء بأصواتهم واختيار مرشحهم بكل حرية وشفافية.

وأكد اللواء مجدى حجازى على أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هو واجب ومسئولية وطنية على عاتق كل مواطن مصرى محب لوطنه ويتمنى بناء مستقل مشرق لمصرنا الغالية، مشيرًا إلى أهمية نزول جميع المواطنين ممن له حق الإنتخاب لممارسة حقه الانتخابى والإدلاء بصوته أمام صناديق الاقتراع بالكثافة المطلوبة من أجل إبهار العالم وتقديم رسالة للخارج والداخل تؤكد على وعى الشعب المصرى، وإدراكه لقيمة صوته الانتخابى ودوره فى تشكيل مكانة مصر، ورفع قيمتها بين جميع الدول بما لديها من تاريخ طويل وحضارة خالدة تعد من أقدم الحضارات التى عرفها العالم.

وأضاف مجدى حجازى، أن أحد مقاييس التقدم والحضارة فى أى بلد يقاس بمدى مشاركة شعبها فى انتخاب رئيسها بحرية وديمقراطية كاملة، فكلما زادت نسبة المشاركة فى الانتخابات كلما ضمنا مستقبل أفضل وحياه كريمة لأبنائنا وأجيالنا القادمة.

وأوضح حجازى بأن التقاعس عن تأدية هذا الواجب الوطنى يعتبر بمثابة خيانه لشهداء الوطن وعداء لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة مصرنا الغالية، لافتاً إلى أنه تم تكليف جميع رؤساء المراكز بتنظيم مسابقة لتحديد المدينة الأولى فى تحقيق أعلى نسبة تصويتية للمساهمة فى تشجيع الجميع للنزول والمشاركة فى الانتخابات.

وطالب المحافظ من جميع الحاضرين بما لهم من مكانة ودور مؤثر فى المجتمع الأسوانى بضرورة العمل على حث المواطنين وتوعيتهم بأهمية المشاركة فى هذا العرس الديمقراطى الكبير، وممارسة حقهم الدستورى لاختيار رئيس الجمهورية الذى يريدونه من أجل العمل جميعاً لبناء مصر الحديثة التى نحلم بها.

وأشار محافظ أسوان إلى أن هذا الأختيار سيساهم فى دعم المشروعات الجارية، ومواجهة كافة التحديات والعقبات التى تعرقل مسيرة التنمية والتطوير بمختلف القطاعات، وعلى رأسها الإرهاب الأسود وغيرها من الدعوات والأفكار الهدامة التى تهدف إلى النيل من أمن الوطن واستقراره، وتعرقل عملية التقدم والتنمية الشاملة فيه، مؤكداً على أن هذا لم ولن يحدث فى وطننا الغالى مصر بفضل حفظ الله لها علاوة على قوة ومتانة العلاقة بين الشعب المصرى والقوات المسلحة والشرطة المصرية والتى تشكل نسيج واحد وحائط صد منيع أمام كافة المحاولات التى تهدف تفكيكه وزعزعة أمنه وإستقراره وسلامة أراضيه.

وخلال المؤتمر حرص المحافظ على الاستماع لكافة الأراء والمقترحات والأفكار التى تساهم في تحقيق التوعية المطلوبة وزيادة الإقبال على المشاركة فى الإنتخابات الرئاسية، ومنها ضرورة تشكيل لجان وطنية برعاية مسئولى الوحدات المحلية، تكون مدعمه بالشباب للنزول إلى مختلف الشوارع والأحياء لمخاطبة جميع المستويات العلمية والثقافية.

وحث المواطنين على ضرورة الإدلاء بأصواتهم، علاوة على ضرورة تنظيم الكثير من المؤتمرات والندوات تثقيفية والتوعوية بمختلف الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب للتوعية بأهمية المشاركة في الإنتخابات وخاصة في القرى والمناطق البعيدة والنائية.



محافظ أسوان خلال المؤتمر



جانب من الحضور



جانب من المؤتمر



جانب من الحضور