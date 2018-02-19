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فيديو.. جولة لمدير المدرسة الوطنية الفرنسية داخل الأكاديمية الوطنية للشباب

الإثنين، 19 فبراير 2018 11:49 م
فيديو.. جولة لمدير المدرسة الوطنية الفرنسية داخل الأكاديمية الوطنية للشباب مدير المدرسة الوطنية الفرنسية يزور الأكاديمية الوطنية للشباب


كتب محمد الجالى
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ينشر "اليوم السابع"، مقطع فيديو لجولة "باتريك جيرارد" مدير المدرسة الوطنية الفرنسية، أمس، داخل الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب فى مصر.
 
 
وأشاد "جيرارد" بنظام الدراسة للبرنامج الرئاسى، مؤكداً إن مصر لديها الآن تجربة واعدة فى تدريب الشباب.
 
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، "باتريك جيرار" رئيس المدرسة الوطنية الفرنسية للإدارة (ENA)، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، فضلاً عن السفير الفرنسى بالقاهرة.

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الأكاديمية الوطنية للشباب

الرئيس عبد الفتاح السيسي



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