فعاليات مشتركة بين الأزهر ودار الكتب والوثائق لتوعية النشء بقضية القدس





كتب لؤى على

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إن قضية القدس هي قضية كل المنصفين في العالم، وأن الأزهر قرر أن يكون عام 2018 هو "عام القدس"، وخصص للقدس الشريف ركنًا في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي عُقد هذا الشهر، متابعًا: "نعمل على التعريف بها دائمًا ودعمها في كافة المحافل المحلية والإقليمية والدولية".

وأكد خلال استقباله الدكتور أحمد الشوكي، رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومي، اليوم الإثنين، ضرورة استمرار التعريف بالقضية لدى الشباب في مصر لا سيما طلاب المدراس والمعاهد والجامعات، مرحبًا بمقترح عقد فعاليات مشتركة مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومي في القاهرة والمحافظات وتكثيف النشر عن هذه القضية لتوعية النشء والشباب ببطلان الاحتلال الصهيوني ورفض انتهاكاته بحق فلسطين وشعبها والمقدسات الدينية.