فصل التيار الكهربائى عن 11 منطقة فى شطا والزرقا بدمياط اليوم





دمياط-معتز الشربينى

أعلنت شركة كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائى عن مغذى محكمة شطا بمركز دمياط، اليوم الاثنين، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا لأعمال الصيانة الدورية للمغذى والمناطق المجاورة له.

وأشار بيان لكهرباء دمياط أن المناطق التى تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى: الأكسجين، خلف حسان، شباب الخريجين، الإيواء، المساكن، منطقة منخفض التكاليف، مساكن شطا بالكامل.

كما أعلنت محطة محولات مركز الزرقا عن فصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين بقرية شرمساح من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا وحددت محطة محولات الزرقا عن فصل التيار الكهربائى عن مناطق : شرمساح، الزعاترة، تقى الدين، عزبة فرج سالم.

وأهابت شركة كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق باتخاذ التدابير اللازمة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائى.