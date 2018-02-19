video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 09:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فصل التيار الكهربائى عن 11 منطقة فى شطا والزرقا بدمياط اليوم

الإثنين، 19 فبراير 2018 03:00 ص
فصل التيار الكهربائى عن 11 منطقة فى شطا والزرقا بدمياط اليوم فصل التيار الكهربائى - أرشيفية


دمياط-معتز الشربينى
إضافة تعليق

أعلنت شركة كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائى عن مغذى محكمة شطا بمركز دمياط، اليوم الاثنين، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا لأعمال الصيانة الدورية للمغذى والمناطق المجاورة له.

وأشار بيان لكهرباء دمياط أن المناطق التى تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى: الأكسجين، خلف حسان، شباب الخريجين، الإيواء، المساكن، منطقة منخفض التكاليف، مساكن شطا بالكامل.

كما أعلنت محطة محولات مركز الزرقا عن فصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين بقرية شرمساح من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا وحددت محطة محولات الزرقا عن فصل التيار الكهربائى عن مناطق : شرمساح، الزعاترة، تقى الدين، عزبة فرج سالم.

وأهابت شركة كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق باتخاذ التدابير اللازمة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس القومية للشرب والصرف بدمياط لإفتتاح توسعات محطة مياه البستان

اخبار دمياط

دمياط

شطا

الزرقا

كهرباء دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة