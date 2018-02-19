فصل التيار الكهربائى عن 11 منطقة فى شطا والزرقا بدمياط اليوم

فصل التيار الكهربائى عن 11 منطقة فى شطا والزرقا بدمياط اليومالإثنين، 19 فبراير 2018 03:00 ص
فصل التيار الكهربائى - أرشيفية
دمياط-معتز الشربينى
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أعلنت شركة كهرباء دمياط عن فصل التيار الكهربائى عن مغذى محكمة شطا بمركز دمياط، اليوم الاثنين، من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا لأعمال الصيانة الدورية للمغذى والمناطق المجاورة له.
وأشار بيان لكهرباء دمياط أن المناطق التى تتأثر بفصل التيار الكهربائى هى: الأكسجين، خلف حسان، شباب الخريجين، الإيواء، المساكن، منطقة منخفض التكاليف، مساكن شطا بالكامل.
كما أعلنت محطة محولات مركز الزرقا عن فصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين بقرية شرمساح من الساعة 8 صباحا وحتى 12 ظهرا وحددت محطة محولات الزرقا عن فصل التيار الكهربائى عن مناطق : شرمساح، الزعاترة، تقى الدين، عزبة فرج سالم.
وأهابت شركة كهرباء دمياط بسكان هذه المناطق باتخاذ التدابير اللازمة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائى.
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