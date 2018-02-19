فرض رسوم على صادرات الصلب الصينى ينذر بخلاف جديد بين الصين وأمريكا





رانيا فزاع

500 % هى قيمة الرسوم الجمركية التى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية انها ستفرضها على صادرات الصلب الصينى المسحوب على البارد بحسب رويترز، هذا الرقم الكبير ينبئ بحدوث خلاف بين أثنين من أكبر الاقتصاديات العالمية .

ويستخدم الصلب الصينى فى صناعة هياكل السيارات عالميا، كما تحاول الصين تمويل خطة مكلفة لخفض الطاقة الإنتاجية وتطبيق سياسة الخصم الضريبى .

وبحسب cnn money فمن المتوقع أن تتخذ الصين خطوات تجاه هذا القرار كما أن لدى الرئيس ترامب مدة حتى منتصف أبريل القدم ليحدد ماذا سيفعل جاه القرار وكيفية تنفيذه، ولكن لا أحد يعرف كيف سترد الصين على ذلك.

وكان خبراء قد حذروا من أن التجارة ودفعها من المتوقع أن تزيد هذا العام بين الصين وأمريكا أثنين من أكبر الاقتصاديات العالمية، وتخطط الصين -أكبر منتج للصلب فى العالم- لتقليص الإنتاج السنوى بما يتراوح ما بين 100 و150 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة أى بأكثر مما تنتجه الولايات المتحدة فى العام.

لم تكن هذه هى الرسوم الجمركية الأولى التى فرضها ترامب،ففرض ضرائب على الصادرات الخاصة بحاويات السولار والغسالات التى أثرت على التجارة وإدارة العمال فى الصين وعدد من الدول، وعدد من المصدرين الكبار أعدوا ملفات مع منظمة التجارة العامية عن هذا التحرك.

وبعد تحرك ترامب فيما يخص حاويات السولار وغسالات أعلنت الصين تحقيق حول عدد من صادراتها، ولكن لو أرادت.

بكين أن تتخذ موقف ضد أمريكا فبحسب خبراء لـ cnn فمن الممكن أن تتخذ خطوات ضد صادرات فول الصويا التى قدرت قيمتها الشرائية ب 14 بليون دولار عام 2016، إضافة إلى تأثيرها على الشركات الأمريكية بالصين مثل آبل وانتل .

ولكن القادة الصينيين يعرفون ما يؤثر على اقتصادهم وعلى الجانب الآخر يحتاج المزارعين بالصين فول الصويا الأمريكى لتغذية ماشيتهم .

وبحسب رويترز فإن الرسوم الجمركية الجديدة ستؤدى إلى زيادة أسعار استيراد منتجات الصلب الصينى المسحوب على البارد بأكثر من خمسة أمثال، وبلغ إجمالى حجم هذه الواردات 272.3 مليون دولار فى عام 2015، وقالت الوزارة إنها اكتشفت أن هذه المنتجات تباع فى السوق الأمريكية بسعر أقل من التكلفة وبدعم غير عادل.

وعبرت وزارة التجارة الصينية عن "استيائها البالغ" من هذا القرار وقالت إن على الولايات المتحدة أن تصحح أخطاءها فى أقرب وقت ممكن.

ويقول محللون إن الإغلاق المحتمل للسوق الأمريكية فى وجه منتجات الصلب الصينية لن يتسبب فى انخفاض كبير فى حجم الصادرات الصينية نظرا لأن صادراتها لأمريكا لا تتجاوز 2% من إجمالى حجم شحناتها.