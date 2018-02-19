فتح تحقيق فى واقعة وفاة فتاة أثناء إجراء عملية جراحية بطنطا

الغربية - عادل ضرة

قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، فتح تحقيق فى واقعة وفاة فتاة أثناء إجرائها عملية اللحمية داخل أحد المستشفيات الخاصة بطنطا، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

كانت المجنى عليها، وتدعى "ب.ع" 18 سنة، مقيمة قرية أبشواى الملق بمركز قطور، قد دخلت أحد المستشفيات الخاصة لإجراء عملية اللحمية، إلا أنها فارقت الحياة، واتهمت أسرتها الأطباء بالإهمال الطبى، والتسبب فى وفاتها. وطالبت أسرتها بسرعة التحقيق فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.