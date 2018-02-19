غلق 8 محال مخالفة بهضبة الأهرام فى الجيزة خلال حملة لمراجعة التراخيص

أكد اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، أن الحى شن حملة، استهدفت غلق المحال المخالفة بهضبة الأهرام، قادها المهندس هانى الشارد رئيس قطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن غلق 8 محال مخالفة ورفع عدد كبير من الإشغالات.

وأوضح رئيس حى الهرم بالجيزة، انه تم غلق ٤ مقاهى ومحل لبع الملابس وأخر لبيع ورق الحائط، جميعهم مخالفين للتراخيص، مشيرا إلى انه تم تحرير المحاضر اللازمة لهم وفق القانون، وإيداع الإشغالات التى تم مصادرتها بمخازن الحى لتعطيلها المرور.