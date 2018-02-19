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الإثنين، 19 فبراير 2018 05:40 م
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غلق 8 محال مخالفة بهضبة الأهرام فى الجيزة خلال حملة لمراجعة التراخيص

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:53 م
غلق 8 محال مخالفة بهضبة الأهرام فى الجيزة خلال حملة لمراجعة التراخيص شمع أحمر


كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، أن الحى شن حملة، استهدفت غلق المحال المخالفة بهضبة الأهرام، قادها المهندس هانى الشارد رئيس قطاع هضبة الأهرام، أسفرت عن غلق 8 محال مخالفة ورفع عدد كبير من الإشغالات.
 
وأوضح رئيس حى الهرم بالجيزة، انه تم غلق ٤ مقاهى ومحل لبع الملابس وأخر لبيع ورق الحائط، جميعهم مخالفين للتراخيص، مشيرا إلى انه تم تحرير المحاضر اللازمة لهم وفق القانون، وإيداع الإشغالات التى تم مصادرتها بمخازن الحى لتعطيلها المرور.
 
 
 

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