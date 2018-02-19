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الإثنين، 19 فبراير 2018 08:27 م
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غرفة شركات السياحة تنظم دورة تدريبية لأعضائها لتنمية مهارات الإتيكيت

الإثنين، 19 فبراير 2018 02:46 م
غرفة شركات السياحة تنظم دورة تدريبية لأعضائها لتنمية مهارات الإتيكيت نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة


كتبت ــ ميرفت رشاد
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أعلنت غرفة شركات السياحة، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، فتح باب الاشتراك فى برنامج تدريبى متميز لتنمية مهارات العاملين بالشركات السياحية "إتيكيت مجال الأعمال" خلال الفترة من 21 إلى 22 مارس القادم، بهدف الإلمام بعلم آداب السلوك فى مجال الأعمال والمجاملات فيما يتعلق بالشركات و فهم الاختلافات الثقافية وتقديرها.

وقالت " الغرفة" فى الإخطار المرسل لأعضاء الجمعية العمومية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن عدم وجود الوعى أو التقدير لآداب السلوك فى الاجتماعات ومجال الأعمال، يؤدى إلى اضعاف علاقات العمل الفعالة والتى قد تفسر بالفظاظة أو عدم الاحترام أو عدم التسامح مع الأشخاص من مختلف الثقافات.

وأضافت أن هدف البرنامج التدريبى استيعاب مفهوم آداب السلوك، ومعرفة كيفية ترك انطباع أول قوى، وكيفية الملبس الصحيح من أجل تحقيق النجاح، ولغة الجسد فى مكان العمل، والرقى فى تناول الطعام.

وأشارت إلى أن محتوى البرنامج التدريبى، يتضمن مقدمة عن آداب السلوك، فن المحادثة فى الأعمال، فن الكتابة فى الأعمال، آداب السلوك غير اللفظى، آداب المائدة، الملبس الصحيح من أجل النجاح للمرأة والرجل .

 

 


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