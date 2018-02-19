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غدا.. الحكم فى دعوى تطالب بإنشاء تفريعة من "الدائرى" لجزيرة الوراق

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:25 م
غدا.. الحكم فى دعوى تطالب بإنشاء تفريعة من "الدائرى" لجزيرة الوراق مجلس الدولة،ارشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل حكمها فى الدعوى المقامة من خالد عيد المحامى وتطالب بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إنشاء تفريعة على الطريق الدائرى بمحور روض الفرج الجديد يصل لجزيرة الوراق.

اختصمت الدعوى رقم 74087 لسنة 69 ق كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير النقل، وزير الإسكان، وزير المالية، محافظ الجيزة، مدير أمن الجيزة، رئيس حى الوراق، ورئيس الهيئة العامة للطرق .

 


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