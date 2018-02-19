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غدا.. استكمال مرافعة دفاع 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"خلية الزيتون الأولى"

الإثنين، 19 فبراير 2018 10:18 م
غدا.. استكمال مرافعة دفاع 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"خلية الزيتون الأولى" المستشار حسن فريد


كتب إيهاب المهندس
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، سماع مرافعة مرافعة دفاع 5 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ"خلية الزيتون الأولى".

 

تعقد الجلسة لعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

 

 ويواجه المتهمون عدة تهمًا منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.


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المستشار حسن فريد

خلية الزيتون الأولى



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