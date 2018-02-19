عاطل يقتل زوجته بالإسكندرية لشكه فى سلوكها





الإسكندرية – أسماء على بدر

أقدم عاطل على قتل زوجته بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية لخلافات زوجية وشكه فى سلوكها ما دفعه إلى قتلها بسلاح أبيض وطعنها فى رقبتها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

تلقى اللواء مصطفى النمر، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائى بورود بلاغ من وحدة مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث مفادها قيام شخص م.ص.ب ٢١ سنة عاطل مقيم بعزبة فرعون منطقة الرأس السوداء - دائرة القسم، بقتل زوجته ا.ع.ا ٢٤ سنة ربة منزل وذلك إثر خلافات زوجية.

وبالانتقال والفحص تبين أن الشقة بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ وعثر على جثة المجنى عليها مسجاة على ظهرها بأرضية حجرة النوم ترتدى كامل ملابسها وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح ذبحى غائر بالرقبة كما عثر بجوار الجثة على سلاح أبيض كتر ملوث بالدماء وجميع منافذ الشقة سليمة ومحتوياتها مرتبة.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينه وبين زوجته، لقيامها بترك منزل الزوجية وشكه فى سلوكها، تحرر المحضر جنايات قسم شرطة ثالث المنتزه.