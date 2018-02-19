طلبة أمريكيون يعتزمون تنظيم احتجاجات بعد واقعة قتل جماعى





رويترز

بعد أدمى واقعة إطلاق رصاص بمدرسة ثانوية فى تاريخ الولايات المتحدة دعا طلبة فى مختلف أنحاء البلاد إلى تنظيم مسيرات واحتجاجات للمطالبة بتشديد قوانين امتلاك الأسلحة.

وانضم طلبة من مدرسة مارجورى ستونمان دوجلاس الثانوية فى باركلاند، حيث قتل طالب سابق بالمدرسة 17 شخصا ببندقية، إلى طلبة آخرين على وسائل التواصل الاجتماعى للتخطيط للتجمعات بما فى ذلك مسيرة بواشنطن.

وقالت لين مردوك (15 عاما) من كونيتيكت "أشعر أن الوقت حان لكى نتخذ موقفا... نحن من يذهبون إلى هذه المدارس ومن يدخل هؤلاء الذين يطلقون الرصاص إلى فصلوهم الدراسية وأماكن تواجدهم".

وتقيم مردوك على بعد 32 كيلومترا من مدرسة ساندى هوك الابتدائية حيث قُتل 20 تلميذا وستة بالغين بالرصاص قبل خمسة أعوام. وجمعت مردوك أكثر من 50 ألف توقيع على التماس على الإنترنت أمس الأحد يدعو الطلبة إلى تنظيم مسيرات من مدارسهم الثانوية فى 20 أبريل.

وحثت زملاءها الطلبة على تنظيم احتجاجات بدلا من حضور الفصول الدراسية فى الذكرى التاسعة عشرة لواقعة إطلاق رصاص جماعى أخرى فى مدرسة كولومبين الثانوية فى كولورادو.

ويعتزم الطلبة من مدرسة فلوريدا الثانوية تنظيم "مسيرة من أجل حياتنا" فى واشنطن فى 24 مارس للمطالبة بالانتباه إلى أمن المدارس ومطالبة أعضاء الكونجرس بسن قانون للحد من امتلاك السلاح.

ويعتزمون أيضا تنظيم تجمع حاشد من أجل الحد من امتلاك الأسلحة وقضايا تتعلق بالصحة العقلية وأمن المدارس يوم الأربعاء فى تالاهاسى. ومن المتوقع أن يلتقى الطلبة بعضو فى الكونجرس يسعى لحظر بيع أسلحة مثل بندقية (إيه.آر-15) التى تقول الشرطة إنها استخدمت فى حادث إطلاق الرصاص فى باركلاند.

وينتقد طلبة من المدرسة قادة سياسيين بينهم الرئيس الجمهورى دونالد ترامب لتراخيهم. وانتقد كثيرون ترامب بعد أن قال على تويتر فى مطلع الأسبوع إن مكتب التحقيقات الاتحادى كان منشغلا بالتحقيق بشأن تدخل روسيا فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 لدرجة أنه أغفل إشارات كان يمكن أن تحول دون وقوع المذبحة.

وقال الطالب ديفيد هوج (18 عاما) فى مقابلة هاتفية "لا يمكن أن تلوم البيروقراطية عندما تكون أنت سيدى الرئيس المسؤول عن كل شئ".

وقال البيت الأبيض إن ترامب يعتزم استضافة "جلسة للاستماع" إلى طلبة ومعلمى مدارس ثانوية يوم الأربعاء إلا أنه لم يحدد أى طلبة وأى مدارس ستشارك فى الجلسة، وتعهد زعماء الديمقراطيين بمضاعفة الجهود لمواجهة المعارضين لسن قانون يقيد بيع الأسلحة.

وقال توم بيريز رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطى على تويتر "نحن قادة هذه البلاد ومن المفترض أن نحافظ على سلامة أبنائنا وقد خذلتهم بلادنا مرة تلو الأخرى".

ويواجه نيكولاس كروز (19 عاما) المشتبه به فى واقعة باركلاند عددا من تهم القتل بعد مقتل 14 طالبا وثلاثة من العاملين وإصابة أكثر من عشرة آخرين عندما فتح النار فى أسوأ واقعة قتل جماعى بمدرسة ثانوية فى الولايات المتحدة.