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ضبط طن فراخ مجمدة منتهية الصلاحية بإحدى ثلاجات تاجر فى السنبلاوين

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:23 م
ضبط طن فراخ مجمدة منتهية الصلاحية بإحدى ثلاجات تاجر فى السنبلاوين فراخ فاسدة- أرشيفية


الدقهلية شريف الديب
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أعلن الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، ضبط طن فراخ مجمدة فاسدة ومنتهيه الصلاحية بإحدى الثلاجات لدى أحد التجار بمركز السنبلاوين.
 
وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن الواقعة تم ضبطها فى إطار حملة مشتركة لقطاع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة.
 
أمر محافظ الدقهلية، إحالة الواقعة للنيابة العامة، وإعدام الكميات المضبوطة، مؤكداً على ضرورة متابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن.
 
وأكد الشعراوى، على أهمية تنفيذ  الحملات الموسعة لضبط الأسواق ومراقبة مدى توافر السلع بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية حرصا على حاجات المواطنين والتصدى للغش التجارى والضرب بيد من حديد على أيدى الخارجين على القانون.
 
وشدد المحافظ، على أنه غير مسموح مطلقا التلاعب فى كافة ما يحتاجه المواطن من سلع وخدمات وخاصه المقررات التموينية ورغيف الخبز واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ البيع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جوده وسلامه السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصا على صحة وحياة المواطنين.
 
 

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