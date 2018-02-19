صور.. وزير الطيران المدنى يفتتح مبنى مصر للطيران للصيانة الجديد

كتب محمود عبد الغنى

أكدت وزارة الطيران المدنى فى بيان لها اليوم الاثنين، أنه فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقدم دعما دائما لتطوير الطيران المدنى بجميع انشطته افتتح اليوم شريف فتحى وزير الطيران المدنى مبنى الصيانة اليومية الجديد لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بحضور صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد رئيس الشركة القابضة للمطارات والمهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران.

وشهدت مراسم الافتتاح جولة الوزير بالمبنى الجديد الذى يتكون من مبنى رئيسى على مساحة تقدر بـ 5200 متر مربع وملحق به مجمع لمخازن قطع الغيار والعدد والآلات على مساحة 1800 متر مربع بالإضافة إلى مبنى الخدمات لمعدات الدعم الأرضي.

وفى كلمته خلال الافتتاح أثنى وزير الطيران المدنى على الإنجاز الجديد الذى يعد حلقة فى سلسلة إنجازات الطيران المدنى والتى تستهدف النهوض بمختلف قطاعاته وتنمية وتطوير العنصر البشرى والبنية التحتية التى تتمثل فى المشروعات الكبرى وتدعم بصورة رئيسية حركة النقل الجوى كما تواكب المتطلبات التكنولوجية الحديثة للحفاظ على التواجد الفعال على الساحة الدولية وإضافة إنجازات ملموسة على المستوى الدولى والإقليمى فى ظل نهضة تكنولوجية متسارعة ينبغى إدراكها ومواكبتها.

من جانبه أشاد صفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالمشروع الجديد الذى يعد نموذجا يحتذى به من حيث الكفاءة والإمكانيات التقنية التى يتمتع بها المبنى كما يسهم بشكل رئيسى فى دعم منظومة الصيانة وتلبية الخدمات الفنية لأسطول مصر للطيران الذى يشهد إضافة عدد كبير من الطائرات خلال الفترة المقبلة وينعكس إيجابيا على حركة التشغيل التى تهدف فى المقام الأول لتقديم خدمة متميزة للركاب وتطويرها باستمرار للمنافسة بقوة فى سوق النقل الجوي.

وفى كلمته خلال الافتتاح أشار المهندس أبو طالب توفيق إلى أن المبنى الجديد يعد خطوة هامة ونقلة نوعية تسعى من خلالها شركة مصر للطيران للصيانة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء ومواكبة التطور العالمى فى مجال صيانة وعمرة الطائرات حيث تم اعتماده من مختلف الجهات الدولية والمحلية مثل سلطة الطيران المدنى المصرى والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA مما يعد إضافة قوية لشركة مصر للطيران على المستوى الفنى والإدارى .

وأضاف المهندس أبو طالب توفيق أن المجمع يتمتع بالبنية التحتية اللازمة من شبكة كهرباء وشبكة لمياه الشرب والرى وشبكة الصرف الصحى بالإضافة إلى شبكة معلومات متكاملة لتوفير خدمات الاتصال بالانترنت والاتصال الدولى المباشر وتقنيات الاتصال الحديثة من خلال سنترال مركزى متصل بكافة شبكات شركة مصر للطيران ، كما يتمتع المبنى بشبكة هى الأحدث من نوعها لإطفاء الحرائق ونظام متطور و مركزى للإنذار الآلى ضد الحرائق ونظام جرافيك متطور حيث أن المبنى حاصل على اعتماد Occupational Health & Safety OHSAS 18001 للسلامة والصحة المهنية واعتماد Environmental Protection ISO 14001 لسلامة البيئة وتم تجهيز المبنى بنظام التكييف المركزى وكاميرات للمراقبة وإذاعة مركزية لأغراض الخدمة الفنية للطائرات.

وفى عرض تقديمى عن المبنى أشار المهندس سمير شحاتة مدير إدارة المشروعات وصيانة المنشآت بشركة مصر للطيران للصيانة أن المبنى الجديد يتسع لحوالى 2000 فرد مع توفير غرف اجتماعات مركزية ومركز تدريب وقاعات دراسية للفرق التدريبية بالإضافة إلى استراحات وكافيتريا تعمل خلال 24 ساعة ومسجد وغرف تغيير الملابس للأطقم الفنية وموقف للسيارات يتسع لعدد 330 سيارة، كما تم تجهيز المبنى بالكامل بالأثاث والمفروشات من خلال شركة مصر للطيران للصناعات المكملة. وأضاف أن المبنى يشمل مجمع مخازن ملحق مقام على مساحة 1800 متر يتسع لما يفوق 100.000 وحدة بأحجام مختلفة بالإضافة إلى عدد 3 مخازن متخصصة و10 مخازن عمومية بالإضافة إلى ملحق آخر وهو مبنى الخدمات وبه 4 ممرات لصيانة المعدات الأرضية ومظلة كاملة لمعدات الدفع الخلفى وسيارات أطقم العمل وكافة المعدات التى تستخدم فى خدمة الطائرات.

وقام المهندس محمد سمير مدير إدارة التخطيط الاستراتيجى بعرض تقديمى عن تطبيق نظام AMOS الجديد لنظم معلومات عمرة وصيانة الطائرات، واختتم المهندس محمد سامى عضو مجلس الإدارة المسئول عن الاعتمادات المحلية والدولية العروض التقديمية بشرح مفصل عن تطور الاعتمادات المحلية والدولية التى حصلت عليها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من مختلف الجهات.

وفى نهاية الاحتفال قام شريف فتحى وزير الطيران المدنى وصفوت مسلم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس أبو طالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة بتكريم العاملين المتميزين من المهندسين والفنيين والذين أسهموا فى ارتفاع نسبة انتظام تشغيل طائرات مصر للطيران على مدار عام كامل.