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صور.. مقتل 3 ضباط فى اشتباكات بين الشرطة الإيرانية ومحتجين بطهران

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:47 م
صور.. مقتل 3 ضباط فى اشتباكات بين الشرطة الإيرانية ومحتجين بطهران اشتباكات فى إيران


رويترز
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قتل 3 ضباط شرطة في اشتباكات مع محتجين في طهران اليوم، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة للتلفزيون الرسمي الإيرانى.
 
وفقا لتسجيل فيديو بث على وسائل التواصل الاجتماعى فقد وقعت الاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء فى جماعة كنابادى تجمعوا أمام مركز للشرطة للمطالبة بإطلاق سراح بعض أعضاء طريقتهم الصوفية.
 
اشتباكات فى إيران
اشتباكات فى إيران - تويتر 
 
جانب من اشتباكات ليلية فى طهران
جانب من اشتباكات ليلية فى طهران

 

صورة مأخوذة من لقطات فيديو عن اشتباكات فى طهران
صورة مأخوذة من لقطات فيديو عن اشتباكات فى طهران

 


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