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صور.. مقتل 17 شخصا فى انهيار مقلب نفايات بموزمبيق

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:09 م
صور.. مقتل 17 شخصا فى انهيار مقلب نفايات بموزمبيق نفايات فى موزمبيق


أ ف ب
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قتل 17 شخصا على الأقل إثر انهيار مكب نفايات فى حى فقير فى مابوتو عاصمة موزمبيق، ما أدى إلى تدمير عدة منازل، كما أعلنت هيئة الطوارئ فى هذا البلد الواقع فى شرق أفريقيا.

ويسود اعتقاد أن الأمطار الغزيرة تسببت فى انزلاق المكب وانهياره فوق أكواخ السكان الفقراء الذين كانوا نياما حيث وقع الحادث مساء الأحد.

وأوضحت هيئة الطوارئ الوطنية أن الحادث قد يسفر عن مزيد من الضحايا المحاصرين تحت ركام النفايات الضخمة فى حى هولين الفقير فى مابوتو.

وقال المتحدث باسم الهيئة إن "المعلومات التى تلقيناها من السلطات المحلية أن عدد السكان فى هذه المنازل يتجاوز اعداد القتلى المسجلة، لذا لا يزال العمل جاريا للتأكد إذا كان هناك مزيد من القتلى".

وأشار إلى أن مكب النفايات دمر خمسة منازل وأن عناصر الانقاذ لا تزال تبحث عن ناجين بين الأنقاض.

وقالت تيريزا مانغو المسؤولة فى هذا الحى "كان ينبغى اقفال هذا المكب منذ زمن. لكنهم لا يزالون يضعون النفايات فوق بعضها. وهذه هى النتيجة".

انهيار مقلب نفايات بموزمبيق
انهيار مقلب نفايات بموزمبيق

 

جانب من ضحايا انهيار مقلب نفايات بموزمبيق
جانب من ضحايا انهيار مقلب نفايات بموزمبيق

 

جانب من مقتل 17 شخصا فى انهيار مقلب نفايات بموزمبيق
جانب من مقتل 17 شخصا فى انهيار مقلب نفايات بموزمبيق

 

ضحايا انهيار مقلب نفايات بموزمبيق
ضحايا انهيار مقلب نفايات بموزمبيق

 

مقتل 17 شخصا فى انهيار مقلب نفايات بموزمبيق
مقتل 17 شخصا فى انهيار مقلب نفايات بموزمبيق

 

موزمبيق اليوم
موزمبيق اليوم

 


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