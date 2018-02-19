صور.. مدير "تعليم القليوبية" يتفقد مدرسة عبدالستار خضر المهددة بالانهيار

القليوبية - نيفين طه

تفقد عادل عطية مدير عام التعليم بمديرية التعليم بالقليوبية، اليوم الاثنين، مدرسة عبد الستار خضر رقم 1 بقرية بطا مركز بنها عقب ظهور بها تصدعات فى الأسقف والجدران والأعمدة الرئيسية الحاملة للمبنى وظهور شروخ بطول المبنى وشروخ بالسلم، وانهيار جزء من سقف السلم وظهور الحديد متآكل.

وأكد عطية، أنه سيُحضر مهندسًا متخصصًا لمعاينة المدرسة مرة أخرى وسرعة وجود حلولاً سريعة وعاجلة وآنيِّة للحفاظ على سلامة الطلاب من أى ضرر محتمل بسبب هذا المبنى.

وتفقد عطية حجر المدرسين وأبدا استياءه من بعض الملاحظات، ومنها مكتبة المدرسة، والتى تأخرت فى تنفيذ قرار الوزارة باستبعاد وتسليم الكتب التى تحتوى على أفكار جماعة الإخوان الإرهابية، ووجود كتب داخل أحد الدواليب تحتوى على بعض الكتب والتى أقر فيها عطية أنه متأكد عند مراجعة تلك الكتب سوف يوجد بها كوارث - على حد قوله، وكلف مديرة المدرسة بمراجعة هذه الكتب على الفور واستبعاد أى كتب تحتوى على افكار متطرفة للجماعات الإرهابية.

كما صادر عطية غلاية لعمل الشاى وجدها داخل غرفة الموسيقى بالمدرسة، قائلاً "من يتحمل تكلفة الكهرباء التى تستهلكها تلك الغلاية لعمل المشروبات الساخنة داخل المدرسة؟"، مؤكدًا أن المدرسة لتلقى العلم وليس للجلوس لتناول المشروبات الساخنة على حساب الوزارة، وحذر المسئولين بالمدرسة من وجود تلك الظاهرة داخل المدرسة مرة أخرى، مؤكدًا أنه سوف يمر باستمرار على المدرسة وإذا وجد تكرار تلك الملاحظات مرة أخرى سوف يحيلهم للتحقيق.

وكانت قد سادت حالة من الغضب والاستياء بين أولياء الأمور وطلاب المدرسة، بعد أن أصبحت حياة التلاميذ والمدرسين بالمدرسة مهدّدة بالخطر جراء وضعية البنية التحتية الكارثية، وأصبحت الأبنية متهالكة وأعمدتها تنبئ بسقوط وشيك تهدّد حياة ما يقرب من حوالى 2000 تلميذ فى عمر الزهور.

وطالب أولياء الأمور وطلاب المدرسة والمدرسين من وزير التربية والتعليم، ومحافظ القليوبية، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية، بهدم المدرسة وإعادة بنائها من جديد لما ظهر بها من شروخ وتصدعات ولم يصبح الترميم يجدى نفعًا، بالإضافة إلى عدم تحمل المدرسة الكثافة الطلابية داخل المدرسة، حيث أصبحت كثافة الفصل الواحد تزيد عن 65 طالبًا بمعدل 6 طلاب على مقعد واحد، وهذا غير آدمى ولا يتناسب مع قوة استيعاب الطالب لشرح المدرس.

وأكد أولياء الأمور وأهالى القرية، أنهم على استعداد للمشاركة بالجهود الذاتية فى تكاليف بناء المدرسة.