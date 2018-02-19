صور.. "محمود" 3 سنوات دخل يعمل عملية "اللوز" فخرج جثة هامدة بالمرج





كتب - أحمد حسنى

شهدت أحد المستشفيات بحى المرج كارثة طبية جديدة، أودت بمحمود الطفل الذى لم يبلغ بعد الثلاث سنوات، فانتقل من حياة مليئة بالضجيج والضحك، لصندوق الموت فى صمت لن يتبعه حديث.

"كان يملأ الدنيا سعادة ومرح، كان بيحفظ القرآن بيروح الحضانة، وهو داخل العمليات قالى لا إله إلا الله يا بويا"، بتلك الكلمات بدأ مصطفى أبو خطوة، والد الطفل محمود حديثه لـ"اليوم السابع".



ضحايا الإهمال الطبى

وروى والد الضحية قصة تحول نجله من طفل يملأ الدنيا مرحًا وسعادة لجثة هامدة تنتظر الموت على تحت جدران المستشفيات، فقتل: "زى أى أب قلت أعمل لابنى عملية "اللوز"، رحت حجزت فى مستشفى فى المرج وعملت التحاليل المطوبة والدكتور قال لى كل حاجة مظبوطة، ودخل محمود العمليات الساعة 5 مساء 31 يناير اللى فات".

ضحية

واستكمل والد الضحية: "بعد مرور ساعتين على دخول محمود غرفة العمليات، فوجئت بالدكتور بيقولى "السكر زاد عنده ولازم ياخد حقنه أنسولين مائى عن طريق المعدة، بعدها بساعة لقيتهم بيعملوا له عملية اللحمية، لقيت ابنى بيضيع منى فروحت للمدير قالى هات عربية إسعاف عشان إحنا الرعاية عندنا مش كويسة"، مضيفًا: "جبت عربية إسعاف ونقلناه مستشفى تانية فى منطقة عابدين، وكتبوا لى تقرير بالإنجليزى لإثبات حالة الطفل".



الأشعة والتقارير الطبية

حاول والد الطفل محمود تحرير محضر بقسم المرج، ففوجئ برد المسئول عن تحرير المحضر داخل القسم: "هعملك محضر مزاولة مهنة خارج العيادة، اكتبله أنه عمله العملية فى البيت"، موضحًا "اللى فى القسم قالوا لى هو إحنا بنعرف نقرا عربى عشان نقرأ التقرير الإنجليزى، فتواصلت مع محامى ودفعت فلوس لحد ما أتوصل لحد فى القسم عشان يعمل المحضر، وهو اللى حصل فعلا وحررت محضر بقسم شرطة المرج برقم 1598.



ضحايا الاإهمال الطبى

وتابع والد الضحية: "المستشفى كلمتنى بعد تحرير المحضر، وقالوا لى تعالى نتكلم، لما روحت قلت للدكتور أنا عايز أعرف أيه اللى حصل لابنى قالى أنا مفحصتوش، منا لو هفحص كل أى حد قبل العمية مش هعمل عمليات، وبعدين الأطفال فيهم مقاومة وشراسة أكتر من الكبار"، مشيرًا إلى أن حالة الطفل وفقا تقرير المستشفى أنه "ميت إكلينكيا"، قبل أن يتوفى صباح الخميس الماضى.



ضحايا الاإهمال الطبى

وطالب مصطفى أبو خطوة، سلطات التحقيق بإتخاذ الإجراءات اللازمة قائلا: " أنا مش عايز غير حق أبنى، حرام طفل زى ده لسه مشافش حاجة يضيع عشان إهمال ولا دكتور مش حاسس بالمسئولية".



والدة الضحية

من جانبها، قالت سوانى فكرى رمضان، والدة الطفل محمود ضحية الإهمال الطبى، "أنا قلبى محروق على ابنى، دكتور غلط لازم يتحاسب، الدكاترة فضلوا ينيموا فيا وابنى بيموت، كنت ماسكة أيد ابنى وهو فى العمليات ومتخشبة، قوت للدكتور أبوس أيدك أبنى فى حالة تشنجات، يقولى لا لا دى حالة إفاقة، أنتوا هتعلمونا شغلنا".



ضحايا الاإهمال الطبى

واستكملت والدة الضحية "أنا مبقتش عارفة أشوف ابنى، بيقولوا لى أبنك مات ، أنا مش فاهمة يعنى أيه مش عارفة يعنى مش هشوفه تانى خلاص"، وتابعت والدة الضحية: "وهو داخل العمليات أبوه بيقوله مش هتقولى باى باى، قاله لا يابابا لا إله إلا الله، ودى أخر كلمة سمعتها منه بعدها متكلمش تانى، مش عايزة غير بس حق ابنى والله ما عايزة غير العدالة".



الأشعة والتقارير الطبية

وقد صرحت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، بدفن جثة الطفل محمود مصطفى أبو خطوة، ضحية الإهمال الطبى من أحد المستشفيات بحى المرج، بعد وفاته.

فى ذات السياق، أكد مصدر، أن سلطات التحقيق تباشر العمل فى تلك القضية على قدم وساق، نظرًا لأنها قضية تمس جدران الوطن، وتعرض حياة المواطنين للخطر وهى صميم قضايا الرأى العام، مؤكدا أن هناك قضايا أخر قيد التحقيق ضد المستشفى المقدم فيها الشكوى.