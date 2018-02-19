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صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد الأنشطة المدرسية بدهب تشجيعًا للمواهب

الإثنين، 19 فبراير 2018 05:52 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يشهد الأنشطة المدرسية بدهب تشجيعًا للمواهب اللواء خالد فودة محافظ جنوب يشهد أحد العروض


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، الأنشطة المدرسية والتربوية التى نظمتها الإدارة التعليمية بمدينة دهب، بمدرسة على بن أبى طالب الرسمية للغات، وافتتاح المعرض السنوى لأنشطة الطلاب بمدارس المدينة، والذى يضم كافة منتجات الأنشطة فى مجالات التربية الفنية والتربية الاجتماعية والرياضية والنشاط الصناعى، والابتكارات، والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية التى نفذها الطلاب.

 

 وأكد المحافظ، أن الأنشطة تجعل البيئة المدرسية متفاعلة نشطة ومفيدة للطلاب من خلال هذه الأنشطة، والعمل والتعامل والتجاوب مع مجريات الحياة لتخرج جيلاً صاعدًا بتجربته علميًا وعمليًا وتوجيهه لخدمة المجتمع الذى يعيش فيه ومدى أهمية هذه الأنشطة للطلاب، كما تضمنت الأنشطة عروضًا فنية وأغانى وطنية.

وأشاد المحافظ بمستوى الأداء الفنى والابتكار، ووجه بحضور المواهب فى احتفالية العيد القومى للمحافظة من شهر مارس من العام الجارى، لتقديم مواهبهم أمام الضيوف والوزراء.


رافق المحافظ فى جولته محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلى جمادة، رئيس مدينة دهب، والشيخ خليل الحويطى، رئيس مجلس الأمناء، ولفيف من أهالى مدينة دهب وأسر الطلاب.

 

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