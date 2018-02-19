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صور.. حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:03 م
صور.. حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى زعيم المعارضة الزيمبابوى السابق مورجان تسفانجيراى.


هرارى (أ ش أ)
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ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) ، اليوم الإثنين ، أن حشوداً انطلقت في العاصمة الزيمبابوية هرارى تخليداً لذكرى زعيم المعارضة السابق مورجان تسفانجيراى.

وأضاف الراديو أن المعارضين لحكم الرئيس السابق روبرت موجابى تجمعوا إلى جانب ذلك على الرغم من الحظر الذى تفرضه الشرطة في البلاد ، ولم يتطرق الراديو إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.

وكان مسؤول بحركة التغيير الديمقراطى فى زيمبابوى قد أعلن الأسبوع الماضى خبر وفاة المعارض البارز مورجان تسفانجيراى.

 

تخليد ذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى
تخليد ذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى

 

جانب من حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى
جانب من حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى

 

حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى
حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى

 

زيمبابوى اليوم
زيمبابوى اليوم

 

سكان فى زيمبابوى
سكان فى زيمبابوى

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