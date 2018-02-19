صور.. حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى

صور.. حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراىالإثنين، 19 فبراير 2018 08:03 م
زعيم المعارضة الزيمبابوى السابق مورجان تسفانجيراى.
هرارى (أ ش أ)
إضافة تعليق
ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) ، اليوم الإثنين ، أن حشوداً انطلقت في العاصمة الزيمبابوية هرارى تخليداً لذكرى زعيم المعارضة السابق مورجان تسفانجيراى.
وأضاف الراديو أن المعارضين لحكم الرئيس السابق روبرت موجابى تجمعوا إلى جانب ذلك على الرغم من الحظر الذى تفرضه الشرطة في البلاد ، ولم يتطرق الراديو إلى المزيد من التفاصيل فى هذا الصدد.
وكان مسؤول بحركة التغيير الديمقراطى فى زيمبابوى قد أعلن الأسبوع الماضى خبر وفاة المعارض البارز مورجان تسفانجيراى.
تخليد ذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى
جانب من حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى
حشود فى زيمبابوى تخليداً لذكرى المعارض مورجان تسفانجيراى
زيمبابوى اليوم
سكان فى زيمبابوى
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة