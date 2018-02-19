صور..انطلاق مهرجان حرب الدقيق الملون فى اليونان

صور..انطلاق مهرجان حرب الدقيق الملون فى اليونانالإثنين، 19 فبراير 2018 09:32 م
مهرجان حرب الدقيق فى اليونان
أ ف ب
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تواصل اليونان الاحتفال بمهرجان حرب الدقيق الملون، مع قرب نهاية موسم الكرنفال وبدء فترة الصوم الكبير لمدة 40 يوما حتى عيد الفصح الأرثوذكسى فى قرية غالاكسيدى.
وأظهرت صور بثنتها وكالة فرانس برس، فعاليات من مهرجان الدقيق الملون الذى يُعد حدثا سنويا يقام فى قرية غالاكسيدى التى تقع بالقرب من أثينا، حيث يقوم المشاركون بعمل أكياس من الطحين أو الدقيق الملون ورميها على بعضهم البعض.
ويعتبر مهرجان الدقيق الملون أكثر المهرجانات الترفيهية شهرة فى العالم، حيث يوم المهرجان تمتلئ الشوارع بالمحتفلين الذين يأتون من جميع انحاء المدينة وتظهر الشوارع ملونة نتيجة رمى الدقيق الملون فى مشهد مذهل.
انطلاق مهرجان حرب الدقيق الملون فى اليونان
جانب من الاحتفالات
جانب من الكرنفال
جانب من انطلاق مهرجان حرب الدقيق الملون فى اليونان
جانب من مهرجان حرب الدقيق الملون فى اليونان
سيلفى للمشاركين فى المهرجان
قبلات وأحضان فى مهرجان حرب الدقيق الملون باليونان
محتفلون فى المهرجان
مشاركون فى مهرجان حرب الدقيق الملون باليونان
مهرجان اليونان اليوم
مهرجان حرب الدقيق لملون فى اليونان
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