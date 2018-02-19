صور.. انطلاق أولى ندوات "من حقك تفهم" بحضور عضو لجنة الصحة بالبرلمان





بورسعيد - محمد عزام

أطلق مجلس الشباب المصرى بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، أولى ندواته بمبادرة "من حقك تفهم"، والخاصة بقانون التأمين الصحى الشامل، بحضور الدكتور عبد المنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك بمكتبة حى العرب .

ورحب محمد سيف، الأمين العام للمجلس ببورسعيد، بالدكتور عبدالمنعم شهاب، وباسم عمر، رئيس حى العرب، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة .

بدأت الندوة بدقيقة حداد على أرواح شهداء مصر بالعملية الشاملة "سيناء 2018"، ثم كلمة رئيس المجلس بالهدف من الندوة التى تتلخص فى تعريف الأهالى ببعض القوانين التى تهمهم ومنها التأمين الصحى.

وقال عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، خلال كلمته، إن التأمين الصحى سيقدم أفضل خدمة طبية للمواطنين وفقا لمعايير جودة عالمية وتطبيق المادة 18 من الدستور المصرى التى تنص على تقديم خدمة طبية جيدة للمواطن .

وأضاف "شهاب"، أن منظومة التأمين الصحى الشامل ستعتمد على 3 هيئات هى "هيئة الرقابة والاعتماد، هيئة التأمين الصحى، هيئة التمويل"، مشيرا إلى أنه تم تلافي الكثير من المشاكل التى كانت قد تواجه المواطن بالخدمة الصحية التى يتلاقها سابقا.



دقيقة حداد على أرواح الشهداء







احدى الكلمات الشعرية لاحد الحضور







كلمة رئيس مجلس الشباب المصرى







شرح عضو مجلس النواب للقانون







الحضور بندوة مجلس الشباب المصري







دقيقة حداد من الحضور في بداية الندوة



