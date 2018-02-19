صور.. القيادة العامة للجيش الليبى تكشف تفاصيل لقاء حفتر بقادة الصاعقة





كتب أحمد جمعة

اجتمع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مساء أمس بعدد من ضباط وضباط صف القوات الخاصة بمقر القيادة العامة، بحضور رئيس ركن السلاح الجوى الليبى اللواء صقر الجروشى، ورئيس هيئة السيطرة اللواء عون إبراهيم، ومدير إدارة القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، والأمين العام للقيادة العامة اللواء عبدالكريم هدية.

وبحسب بيان للقيادة العامة للجيش الليبى، ناقش القائد العام المشير خليفة حفتر خلال اللقاء أوضاع القوات الخاصة وعملها طيلة المدة الماضية، مشددا على أنه يريد من هذه القوة أن تضطلع بمهامها، خصوصا وأن العدو لازال يتربص بالوطن عبر خلاياه النائمة، مؤكدا أنه يجب أن يعاد تنظيم هذه القوة على الأسس العسكرية الصحيحة، وأن يتم تدريب الذين تطوعوا والتحقوا بها حتى يتم ضمان الضبط والربط العسكري.

وأكد حفتر أنه يجب ألا يسمح منتسبى القوات الخاصة الصاعقة لأى كان أن يشوه صورتها أبدا.

ومن جهته أكد مدير إدارة القوات الخاصة الليبية اللواء ونيس بوخمادة إن القوات الخاصة ستكون في الموعد، وستنفذ المهام الموكلة من القيادة العامة إليها بكل تفاني.

وفي ختام اللقاء قدم القائد العام للجيش الليبى شكره لكافة وحدات الجيش ومن بينها القوات الخاصة على مجهوداتها طيلة المدة الماضية في الحرب على الإرهاب والقضاء عليه وإعادة كرامة الوطن.