صور.. أوبريت الليلة الكبيرة حفل كامل العدد لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية





الإسكندرية - هناء أبو العز

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الاثنين، حفلاً فنيًا لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .

قدم الأطفال بالعرض الأول من الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات الأطفال، منها "مع أنه خشب، يوم أجازتنا، فراشة، حضرة العمدة، يلا بينا، ميدو".

أما الجزء الثانى من الحفل، فقدم أطفال الكورال أوبريت الليلة الكبيرة تدريب كل من أيمن مصطفى، ندى غالب، مى الجبيلى، ووليد سلامة.



يذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، تأسس فى الموسم الفنى لعام 2012 بدعم ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك إيمانًا منها بتنمية المواهب الفنية عند البراعم الصغيرة، لخلق جيل متميز ومبدع فى المجتمع المصرى.