صور.. أوبريت الليلة الكبيرة حفل كامل العدد لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية

صور.. أوبريت الليلة الكبيرة حفل كامل العدد لكورال أطفال أوبرا الإسكندريةالإثنين، 19 فبراير 2018 10:35 م
أوبريت الليلة الكبيرة
الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق
نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الاثنين، حفلاً فنيًا لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .
قدم الأطفال بالعرض الأول من الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات الأطفال، منها "مع أنه خشب، يوم أجازتنا، فراشة، حضرة العمدة، يلا بينا، ميدو".
أما الجزء الثانى من الحفل، فقدم أطفال الكورال أوبريت الليلة الكبيرة تدريب كل من أيمن مصطفى، ندى غالب، مى الجبيلى، ووليد سلامة.
يذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، تأسس فى الموسم الفنى لعام 2012 بدعم ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك إيمانًا منها بتنمية المواهب الفنية عند البراعم الصغيرة، لخلق جيل متميز ومبدع فى المجتمع المصرى.
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة