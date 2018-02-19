video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 05:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. أوبريت الليلة الكبيرة حفل كامل العدد لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية

الإثنين، 19 فبراير 2018 10:35 م
صور.. أوبريت الليلة الكبيرة حفل كامل العدد لكورال أطفال أوبرا الإسكندرية أوبريت الليلة الكبيرة


الإسكندرية - هناء أبو العز
إضافة تعليق

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، اليوم الاثنين، حفلاً فنيًا لفرقة كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار .

 

قدم الأطفال بالعرض الأول من الحفل باقة متنوعة من أجمل أغنيات الأطفال، منها "مع أنه خشب، يوم أجازتنا، فراشة، حضرة العمدة، يلا بينا، ميدو".

 

أما الجزء الثانى من الحفل، فقدم أطفال الكورال أوبريت الليلة الكبيرة تدريب كل من أيمن مصطفى، ندى غالب، مى الجبيلى، ووليد سلامة.


يذكر أن كورال أطفال أوبرا الإسكندرية، تأسس فى الموسم الفنى لعام 2012 بدعم ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك إيمانًا منها بتنمية المواهب الفنية عند البراعم الصغيرة، لخلق جيل متميز ومبدع فى المجتمع المصرى.

 

 IMG-20180219-WA0067
 
IMG-20180219-WA0068
 
IMG-20180219-WA0071

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عرض مسرحيتى "أولاد الغضب" و"هو وهى" بمكتبة الإسكندرية

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الاسكندريه

اوبرا الاسكندرية

كورال الاطفال



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة