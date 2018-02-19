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الإثنين، 19 فبراير 2018 09:51 م
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"صوتك لمصر بكرة" مؤتمر جماهيري حاشد للمجلس القومي للمرأة بأسيوط

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:56 م
"صوتك لمصر بكرة" مؤتمر جماهيري حاشد للمجلس القومي للمرأة بأسيوط جانب من المؤتمر


أسيوط ـ محمود عجمى
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نظم المجلس القومي للمرأة بأسيوط مؤتمرا شعبيا حاشدا بمركز ابوتيج  تحت عنوان صوتك لمصر بكرة والتى يتبناها المجلس تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة  و سناء السعيدعضو المجلس القومي المركزي  والمشرفة على أسيوط بحضور حسين كشك رئيس مركز ومدينة ابوتيج وبدوي ابراهيم مقرر مناوب للمجلس باسيوط وممتاز مهنى عضو المجلس.

وأكدت الدكتورة أسماء عبدالرحمن عضو المجلس القومي للمرأة بأسيوط على تواصل المجلس تحت قيادة الدكتورة سحر عبدالمولى مقرر المجلس باسيوط في تنظيم المؤتمرات والندوات بكافة المراكز وذلك بهدف تحفيز ودعوة المرأة للمشاركة السياسية فى كافة الاستحقاقات سواء انتخابات رئاسية او محلية او نواب.  

وقالت إن المرأة الصعيدية بصفة عامة و الاسيوطية بصفة خاصة قادرة وواعية وإيجابية وسوف تخرج في يوم الانتخابات لرد الجميل مؤكدة  ان المرأة حصدت في عهد الرئيس السيسي انجازات غير مسبوقه يكفيها أن جعل الرئيس عام 2017 هو عام المرأة  واحتلت مناصب عديده حيث يشرف مجلس الوزارء الان ان يكون به اكثر من خمسة وزيرات واول مستشاره للرئيس امرأة كما حصلت المرأة لاول مرأة على منصب محافظ

داعية كل نساء مصر عامة والصعيد خاصة للخروج واظهار المرأة امام العالم أنها واعية و مشاركه في صنع مستقبل بلادها.


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