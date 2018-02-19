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الإثنين، 19 فبراير 2018 10:08 ص
خالد صلاح
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صحيفة كورية شمالية تحمل واشنطن مسئولية إفساد الحوار بين الكوريتين

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:52 ص
صحيفة كورية شمالية تحمل واشنطن مسئولية إفساد الحوار بين الكوريتين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون


بيونج يانج (أ ش أ)
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ذكرت صحيفة رودونج الكورية الشمالية اليوم الاثنين، إنه فى حال تعكر المزاج القائم بين الكوريتين نحو التصالح وتخفيف التوتر فى الآونة الأخيرة، فإن المسئولية عن ذلك ستقع بصورة كاملة على الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة المتحدثة باسم حزب العمال الحاكم فى بيونج يانج أن هدف الولايات المتحدة هو إنهاء فترة ذوبان الجليد فى العلاقات بين الكوريتين بإعلانها عن استئناف المناورات العسكرية المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة هى بنفسها من يؤجج حدة التوتر فى شبه الجزيرة الكورية ويضع عثرات على طريق إعادة توحيد الكوريتين.


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