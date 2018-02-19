شعبة الملابس الجاهزة: 60% نسبة التخفيضات لإنعاش حركة المبيعات بالسوق





كتب : حسام الشقويرى

كشف ياسر الشيخ رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة تجارة القاهرة، عن ارتفاع نسبة التخفيضات بمحلات بيع الملابس الجاهزة لأكثر من 60% بالأسواق، الأمر الذى لجأ اليه التجار بغرض انعاش حركة المبيعات بعد ارتفاع معدلات الركود وضعف القوة الشرائية لدى المستهلكين.

وأضاف الشيخ فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن انتخابات الغرفة سوف تشهد إعادة فى اوائل الشهر القادم وذلك لعدم الوصول للنصاب القانونى لحضور الأعضاء، لافتًا إلى أنه جارى دراسة إمكانية البيع بالتقسيط للموظفين ولحاملى البطاقات الإلكترونية بالتعاون مع البنوك لتيسير حركة الشراء، وتنفيذ سلسلة من المعارض لبيع الملابس الجاهزة بتخفيضات كبيرة فى الأسعار لصالح العاملين بالهيئات الحكومية والوزارات، بالتعاون مع اتحاد الصناعات خلال الفترة المقبلة.

واشار الشيخ إلى أن تراجع نسبة الفائدة 1% بالبنوك لن يؤثر بشكل مباشر على حركة السوق لأنها غير كافية لافتا الى ضرورة النظر لمزيد من الانخفاض لتحقيق مزيد من الانتعاش الاقتصادى وجذب المستثمرين وخاصة بعد سحب كثير من رؤوس الاموال لصالح الودائع المرتفعة العائد والتى وصلت لـ 20%.