س و ج.. من هم غجر الروما ضحايا حرب كوسوفو فى ذكرى الاستقلال عن صربيا ؟





كتب: محمد الأحمدى

مع أنها لم تكن حربهم، إلا أنهم أجبروا على القتال فى كوسوفو، عشرات الآلاف من غجر الروما يعتبرون كبش المحرقة الأبدى فى حروب البلقان، وأجبروا على الرحيل بسبب الحروب.

فر هؤلاء من كوسوفو قبل نحو 20 عاما ومتهمون من قبل حركة التمرد الانفصالية لألبان كوسوفو بالتعاون مع القوات الصربية فى حرب أسفرت عن سقوط 13 ألف قتيل معظمهم من الألبان (1998-1999). وهو اتهام بلا دليل فى أغلب الأحيان.

ويقدم اليوم السابع فى س و ج أبرز المعلومات عن عجر الروما ضحايا غرب كوسوفو فى ذكرى الاستقلال عن صربيا.

1 – من هم غجر الروما ؟

توجد آراء مختلفة بشأن تاريخهم وأصولهم، منها أن هؤلاء الأقوام أصلا من شعوب الهند وإيران ومناطق وسط وجنوب آسيا، هاجروا من أراضيهم فى حوالى القرن الرابع الميلادى، وأوضح بعض المؤرخين أنهم فى أواسط القرن الخامس عشر (1440م تقريبا) وصلوا إلى مناطق المجر وصربيا وباقى بلاد البلقان الأخرى، ثم بعد ذلك انتشروا فى بولندا وروسيا، واستمر انتشارهم إلى أن بلغوا السويد وإنجلترا في القرن السادس عشر الميلادى، كما استوطنوا فى إسبانيا بأعداد كبيرة.

2 – كم يبلغ عددهم حول العالم ؟

تفيد تقديرات عدة أن عددهم كان يبلغ حوالى 100 ألف شخص قبل النزاع بين كوسوفو وصربيا و انخفض عددهم اليوم إلى نحو 35 ألفا بعد عودة آلاف اللاجئين



اطفال الغجر

3 - كم عدد من فقدوا منهم فى النزاع بين كوسوفو وصربيا ؟

يعتبر 240 من عجر الروما إما مفقدوين أو مقتولين خلال الحرب بين كوسوفو وصربيا.

4 – ما هى الديانات الأساسية لهم ؟

يبلغ تعدادهم الكلى 7 مليون و590 ألف شخص نصفهم فى أوروبا الشرقية، منهم 90.4% مسيحيون و4.4 % مسلمون و5.1% بلا دين

5 - ما هى مهنتهم الخاصه ؟

يمتهنون التقاط الطعام والصيد إضافة إلى خبرتهم فى الحيوانات والمعرفة التقليدية بطب الأعشاب.

6 – ما هى ملابسهم المفضلة ؟

كان النساء يلبسن الملابس الفضفاضة المزركشة، ويتخذن زينة من الحلى المختلفة بشكل كثيف ولافت، ويضعن على آذانهن حلقات كبيرة من الفضة تنعكس عليها أشعة الشمس مكونة بريقا يضفى على الغجرية مسحة جمالية خاصة، مع تزيين الوجه وإسبال الشعر الأسود على جانبيه، أما الرجال فيلبسون الملابس المبهرجة متعددة الألوان إضافة إلى وضع لفافة حول الرقبة.



فتيات الغجر

7 – ما هى عادات الزواج لديهم ؟

يتزوج الغجرى بالغجرية فى سن مبكرة جدا وذلك الزواج يتبع التقاليد الغجرية بصرامة من حيث طريقة الاحتفال، ففى البدء يعطى الغجرى البنت التى يختارها للزواج لفافة عنقه، وإذا ما ارتدت البنت تلك اللفافة فيعنى أنها قبلت الزواج به وإلا فلا.

8 – ما هى عادات الولادة لديهم ؟

تعتبر المرأة الحامل غير طاهرة، وبالتالى تعزل فى خيمة منفصلة بعيدة عن العربة، وعند قدوم ميقات وضع الطفل تذهب الأم المرتقبة بعيدا بمفردها إلى شجرة حيث تضع مولودها هناك، أو تضع مولودها فى خيمة أخرى، وتستمر فترة العزل للمرأة بعد الولادة لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهرين، بعدها تمارس حياتها العادية اليومية بصورة طبيعية.

9 – ما هى عادات الوفاة لديها ؟

تعتبر عادات الوفاة من أكثر العادات القديمة التى دامت لديهم، وأيضا تلعب العربة دورا ظاهرا فى تلك العادات، فبعد وفاة أحد الغجر تحرق عربته، وفى الأوقات العصيبة يقومون ببناء خيمة وتدميرها عوضا عن إحراق العربة، قبل دفن الغجرى المتوفى لا يتناول الغجر الطعام ولا الشراب، ويقوم 3 من الغجر بحراسة المتوفى من الأرواح الشريرة.