سويسرا: لم نشهد أى حركة كبيرة لأموال سعودية يجرى تحويلها

سويسرا: لم نشهد أى حركة كبيرة لأموال سعودية يجرى تحويلهاالإثنين، 19 فبراير 2018 06:00 م
الملك سلمان
(رويترز)
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قال هربرت شايت رئيس اتحاد المصرفيين السويسريين اليوم الاثنين إن سويسرا لم تشهد أى حركة كبيرة لأموال سعودية إلى داخل البلاد أو إلى الخارج.
جاء ذلك ردا على سؤال عن زيادة فى التدفقات عقب حملة مكافحة الفساد التى أطلقتها الرياض.
وأبلغ شايت الصحفيين أثناء جولة فى منطقة الخليج "لم نلحظ أى حركة كبيرة لأموال يجرى تحويلها.. على الإطلاق".
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