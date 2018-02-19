"سكاى نيوز": مسؤولة كردية تنفى أى اتفاق بدخول الجيش السورى عفرين





وكالات

نفت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذى لإقليم عفرين هيفى مصطفى فى اتصال مع سكاى نيوز عربية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية حول حول قواته إلى عفرين.

لكنها أكدت استمرار المحادثات مع النظام السورى بهذا الشأن، وفق ما نشرت سكاى نيوز.

وكان بدران جيا كرد المسؤول فى إدارة الحكم الذاتى قال إن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع حكومة دمشق لدخول الجيش السورى منطقة عفرين للمساعدة فى صد الهجوم التركي، مضيفا أنها قد تدخل المنطقة خلال يومين.

وأشار جيا كرد إلى أن "هذه تفاهمات عسكرية فحسب وستكون هناك محادثات سياسية مع دمشق لاحقا".

وفى وقت سابق، فشل ممثلو الحكومة السورية والقوات الكردية فى التوصل إلى اتفاق بشأن انتشار القوات الحكومية فى منطقة عفرين، بسبب ربط دخول قواتها إلى عفرين بتسليم وحدات حماية الشعب الكردية كامل سلاحها، وهو ما رفضته الوحدات، بحسب مصادر.

كما طلبت القوات الحكومية تسليم كافة النواحى والقرى، التى تسيطر عليها الوحدات شمال غربى حلب، بما فيها مدينة تل رفعت وقرى منغ وعين دقنة والشيخ عيسى.