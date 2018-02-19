video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 06:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإثنين، 19 فبراير 2018 06:04 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "حمدان.ح.م"، 35 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.ص.ع"، 43 عامًا مقيم أبوعطوة، وبحوزته طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

كما تمكن ضباط الحملة من ضبط كل من المتهم "سليمان.ا.س"، 58 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير، والمتهم "إبراهيم.ا.س"، 42 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز أبوحماد شرقية، وبحوزتهما 4 لفافات من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 6 كيلو جرامات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

 

وألقى ضباط الحملة القبض على المتهم "محمد.م.ع" 45 عاما عاطل ومقيم بورسعيد، وبحوزته 70 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة أب هتك عرض طفله لجلسة الأول من مايو

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبارالمحافظات

مخدرات

حشيش



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة