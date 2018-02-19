سقوط 5 متهمين بحوزتهم مواد مخدرات بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من البانجو والحشيش والأقراص المخدرة بقصد الاتجار، فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كل من المتهم "حمدان.ح.م"، 35 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز الإسماعيلية، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.ص.ع"، 43 عامًا مقيم أبوعطوة، وبحوزته طربة حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكن ضباط الحملة من ضبط كل من المتهم "سليمان.ا.س"، 58 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز التل الكبير، والمتهم "إبراهيم.ا.س"، 42 عامًا عاطل ومقيم دائرة مركز أبوحماد شرقية، وبحوزتهما 4 لفافات من نبات البانجو المخدر، وزنت حوالى 6 كيلو جرامات ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وألقى ضباط الحملة القبض على المتهم "محمد.م.ع" 45 عاما عاطل ومقيم بورسعيد، وبحوزته 70 قرصًا مخدرًا ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحررت لهم المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.