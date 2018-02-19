سقوط تاجر سلاح بإسنا وبحوزته بندقيتين وفردين خرطوش و224 طلقة نارية





الأقصر – أحمد مرعى

سقط فى قبضة رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، عامل يتاجر فى الأسلحة النارية بمدينة إسنا، وبحوزته 4 أسلحة نارية، وخزينة بندقية آلية و224 طلقة مختلفة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن رجال المباحث بمركز شرطة إسنا جنوبى الأقصر، من ضبط "م.ع" 31 سنة عامل، وبحوزته بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش وبندقية آلية، وخزينة بندقية آلية، و224 طلقة نارية مختلفة الأنواع، وذلك للإتجار بها وبيعها بالمدينة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.