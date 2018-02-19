سفير مصر بالإمارات: حريصون على تذليل العقبات للعارضين المشاركين بمعرض جلفود





دبى ( أ ش أ )

أكد سفير مصر لدى الإمارات العربية وائل جاد، حرصه على تقديم كافة الدعم للعارضين المصريين المشاركين بمعرض جلفود بدبى والعمل على إزالة كافة العراقيل والمعوقات التى تواجههم للتيسير عليهم وتشجيعهم على المشاركة المستمرة بالمعارض الدولية.

وقال جاد خلال الاحتفالية التى نظمها المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اليوم الاثنين، على هامش معرض جلفود المقام بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 18 إلى 22 فبراير الجارى إن مشاركة الشركات المصرية فى معرض جلفود دبي"والذى يعد من أهم المعارض الغذائية"يعكس الصورة المشرفة للصناعات المحلية،منوها بأن مصر دائما محل ترحاب لدى الجميع وبالاخص دولة الإمارات العربية الشقيقة.

ومن جانبه أكد رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصرى لتنمية الصادرات محمد مشالى،على تواجد البنك فى جميع المعارض الدولية وتقديم الدعم المالى والتأمين لجميع الشركات المصرية وذلك بهدف زيادة حجم الصادرات تماشيا مع خطة الحكومة المصرية.

وفى نهاية الاحتفال قام المجلس التصديرى للصناعات الغذائيه بتكريم عدد من المسؤولين الإماراتيين وعلى رأسهم مستشار وزير شؤون الدولة الإماراتى الدكتور عبد الوهاب زايد ، وقام بتسليم الدروع السفير وائل جاد سفير مصر لدى الإمارات العربية، ورئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية هانى برزى .

كما تم تكريم مدير إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبى المهندسة ايمان البستكى ،و نائب رئيس الدائرة الاقتصادية بحكومة الشارقة فهد الخميرى،و مساعد الأمين بغرفة تجارة وصناعة الشارقة محمد امين، وأكبر مستورد لمنتجات غذائية من مصر محمد الرفاعى.