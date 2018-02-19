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الإثنين، 19 فبراير 2018 08:27 م
خالد صلاح
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زيادة الطلب العالمى على النفط بـ2018 وتوقعات بنموه 1.6 مليون برميل يوميا

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:01 م
زيادة الطلب العالمى على النفط بـ2018 وتوقعات بنموه 1.6 مليون برميل يوميا نفط - أرشيفية


رويترز
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قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الإثنين، إن الطلب العالمى على النفط فى عام 2018 من المتوقع أن ينمو بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا بسبب "البيئة المشجعة".

 

أضاف باركيندو، أن مخزونات النفط التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ارتفع فى يناير 2018 وبلغ نحو 74 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمس سنوات.


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