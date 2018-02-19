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روسيا تستخدم خبرتها فى سوريا لإعداد قيادتها العسكرية

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:29 ص
روسيا تستخدم خبرتها فى سوريا لإعداد قيادتها العسكرية الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية


موسكو (أ ش أ)
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صرح رئيس قيادة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق أول سيرجى رودسكوى، بأن وزارة الدفاع تعمم وتستخدم الخبرة المكتسبة فى سوريا، لإعداد الهيئات الإدارية العسكرية.

وقال - فى تصريح له اليوم الاثنين، نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "فى الوقت الراهن، وفى ظل قيادة إدارة العمليات العامة يجرى العمل على تعميم خبرة الأعمال القتالية المكتسبة فى سوريا، واستخدامها لإعداد الهيئات الإدارية العسكرية، والجيش والقوات، وكذلك فى العملية التعليمية للمؤسسات التعليمية-العسكرية التابعة لوزارة الدفاع".

وأضاف رودسكوي،أن العملية الخاصة لتحقيق الاستقرار فى سوريا أصبحت اختبارا جديا لإدارة العمليات العامة ولجميع القوات المسلحة الروسية.

وتابع قائلا " بالإضافة إلى ذلك، يشارك جنرالات وضباط إدارة العمليات العامة بنشاط فى عمليات التفاوض لتسوية النزاعات فى سوريا، ويساهمون فى تنفيذ مبادرات حفظ السلام الروسية".


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