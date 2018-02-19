رئيس وزراء تونس يبحث علاقات التنمية مع رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى





تونس (أ ش أ)

استقبل رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولة شينيشى كيتاوكا.

وأفاد رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى - حسبما أفاد بيان صدر عن رئاسة الوزراء التونسية اليوم - بأن اللقاء تناول بالأساس علاقات التعاون المتجددة فى المجالات التنموية والاستثمارية بين تونس والوكالة اليابانية للتعاون الدولى، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات متعددة الأوجه ستشهد دعمًا فى المستقبل من خلال عدد من المشاريع الجديدة التى تمولها الوكالة بتونس.

وأبرز المسؤول الياباني، أهمية المناخ الاستثمارى التى تتميز به تونس وأهمية موقعها الجغرافى فى تنمية استثماراتها الأجنبية، مشيرًا إلى رغبة عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين ومؤسسات يابانية فى توجيه استثماراتهم نحو تونس، فضلاً عن حرص بلاده عن الاهتمام بالوجهة السياحية التونسية ودعوة السياح إلى زيارتها.

ونوه كيتاوكا، بمستوى التعاون القائم بين تونس والوكالة اليابانية للتعاون الدولى فى ميدان تنمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، مضيفًا أن بلاده تمتلك فى هذا المجال إمكانيات وتجارب هامة أثبتت نجاحها فى عدد من الدول ما يجعلها حريصة على إقامة علاقات شراكة مع المؤسسات الصغرى والمتوسطة فى تونس.

وقال المسؤول اليابانى إن بلاده ستضاعف خلال الفترة المقبلة من عدد الطلبة التونسيين الدارسين باليابان، وأنها حريصة على استفادتهم من كل مقومات النجاح العلمى والتكنولوجى الذى تحققه اليابان.