رئيس مدينة الباجور يعقد اجتماعا تنسيقيا استعدادا للانتخابات الرئاسية





المنوفية _ محمد فتحى

عقد المهندس بسيونى عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، الاجتماع التنسيقى للانتخابات الرئاسية المقررة فى شهر مارس المقبل من هذا العام.

وحضر الاجتماع كلا من فريد دراز نائب رئيس المركز، وحسنى خطاب سكرتير المركز، وتوفيق والي مساعد رئيس المركز، وذلك بحضور العميد سمير الجنزوري مأمور مركز شرطة الباجور والوفد المرافق له، والدكتور سمير عفيفي مدير مستشفى الباجور، مدير مركز شباب الباجور، حيث تم مناقشة عدة نقاط حول الإعداد والتنسيق لعقد الانتخابات، وتوافر الإمكانيات وجاهزية مقرات الانتخابات لاستقبال المواطنين، وتسهيل العملية الانتخابية على كل مواطن له الحق الانتخابى، ومتابعة سير العملية الانتخابية لرصد كافة السلبيات، والتعامل معها فورا وتأمين العملية الانتخابية بشكل تام.