video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 09:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة الباجور يعقد اجتماعا تنسيقيا استعدادا للانتخابات الرئاسية

الإثنين، 19 فبراير 2018 09:18 ص
رئيس مدينة الباجور يعقد اجتماعا تنسيقيا استعدادا للانتخابات الرئاسية جانب من الاجتماع


المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

عقد المهندس بسيونى عيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، الاجتماع التنسيقى للانتخابات الرئاسية المقررة فى شهر مارس المقبل من هذا العام.
 
 
وحضر الاجتماع كلا من فريد دراز نائب رئيس المركز، وحسنى خطاب سكرتير المركز، وتوفيق والي مساعد رئيس المركز، وذلك بحضور العميد سمير الجنزوري مأمور مركز شرطة الباجور والوفد المرافق له، والدكتور سمير عفيفي مدير مستشفى الباجور، مدير مركز شباب الباجور، حيث تم مناقشة عدة نقاط حول الإعداد والتنسيق لعقد الانتخابات، وتوافر الإمكانيات وجاهزية مقرات الانتخابات لاستقبال المواطنين، وتسهيل العملية الانتخابية على كل مواطن له الحق الانتخابى، ومتابعة سير العملية الانتخابية لرصد كافة السلبيات، والتعامل معها فورا وتأمين العملية الانتخابية بشكل تام.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 46 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مركز الباجور

الانتخابات الرئاسية



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة