رئيس مدينة أبورديس يتابع جودة الرغيف بمخبز الحراسات المشددة

رئيس مدينة أبورديس يتابع جودة الرغيف بمخبز الحراسات المشددةالإثنين، 19 فبراير 2018 09:42 ص
رئيس مدينة ابورديس يتفقد مخبز الحراسات
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة أبورديس، سير العمل والاتناج بمخبر الحراسات المشددة بالمدينة واطمئن على توافر وجودة رغيف الخبز المنتج والمقدم المواطنين بشكل جيد.
ووجه رئيس المدينة القائمين على إدارة المخابز بالمدينة والعاملين بها بضرورة الحفاظ على مستوى جيد لمواصفات رغيف الخبز المنتج وكذلك ضرورة الاهتمام البالغ بالنظافة العامة داخل وخارج المخبز والاهتمام بتقديم رغيف خبز ينال رضى المواطنين.
وأكد فى بيان أن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء دائما ما يوجه بضرورة المتابعة المستمرة والدائمة لكل مايحتاجه المواطنين والعمل الدؤوب على الارتقاء بكافة الخدمات فى كل مدن المحافظة.
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