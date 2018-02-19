رئيس حى مصر القديمة: نقل 1300 أسرة من منطقة إسطبل عنتر للأسمرات

رئيس حى مصر القديمة: نقل 1300 أسرة من منطقة إسطبل عنتر للأسمراتالإثنين، 19 فبراير 2018 01:00 ص
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، أنه تم نقل أكثر من 1300 أسرة حتى الآن من منطقة إسطبل عنتر لمدينة الأسمرات، وجار نقل ما يقرب من 50 أسرة تتم دراسة حالاتهم وبحث أحقيتهم.
وأضاف رئيس حى مصر القديمة لـ"اليوم السابع" أنه تم تشكيل لجنة مستقلة لا يشارك فيها الحى لبحث التظلمات الخاصة بالذين لم يحصلوا على وحدات حتى الآن، مشيرا إلى أن نقل منطقة اسطبل عنتر يأتى ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية، وتوفير سكن آدمى للمواطنين محددى الدخل.
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