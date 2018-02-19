رئيس جامعة المنيا يلتقى وفود الجامعات المشاركة فى أسبوع متحدى الإعاقة الأول





المنيا- حسن عبد الغفار

اجتمع الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بلجنة الاستقبال ومرافقة وفود الجامعات المصرية المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات المصرية الأول لمتحدى الإعاقة المقام بالجامعة خلال الفترة من 22 إلى 26 من فبراير الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور جمال الدين على أبو المجد، وذلك لمناقشة استعدادات اللجنة لمرافقة الوفود خلال فعاليات الأسبوع على مدار الــ 24 ساعة منذ استقبالهم وحتى مغادرتهم بعد انتهاء الأسبوع.

حضر الاجتماع الدكتور هانى العربى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ورئيس لجنة استقبال الوفود، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، ومنسقى الأنشطة بالكليات، ووليد عبد القوى مسئول الاتصال، وثلاث طلاب من أعضاء الاتحادات الطلابية بكل كلية، وطلاب الجوالة بالجامعة.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور جمال أبو المجد، على أهمية التنظيم والتنسيق بين مسئولى ومنسقى التواصل ولجان الاستقبال لتوفير كافة سبل الراحة لوفود الجامعات المشاركة فى الأسبوع، وحتى ينجح كأسبوع الفتيات الذى استضافته الجامعة العام الماضى، مطالباً أعضاء اللجان بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مستعرضاً ما تم الانتهاء منه من تجهيز وتطوير وصيانة منشأت الجامعة، ومبانيها وكلياتها وتزويدها بالرامبات لتسهيل الحركة للطلاب متحدى الإعاقة داخل الحرم الجامعى.

واستطرد "أبو المجد"، :"اهتمامنا بأبنائنا الطلاب من متحدى الإعاقة هو حقهم علينا، ونأمل من إقامتنا لهذا الأسبوع وفعالياته والمؤتمر الدولى المقام على هامشه بعنوان "دور الجامعات فى دمج متحدى الإعاقة فى الجامعة والمجتمع" بالخروج بتوصيات تسهم فى حل مشاكل متحدى الإعاقة بالمجتمع ودمجهم فى ممارسة البرامج والأنشطة التى تضعها جهات ومؤسسات الدولة".