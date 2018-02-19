رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات البنات لإنشاء بوابة جديدة لتخفيف الزحام

رئيس جامعة الأزهر يتفقد كليات البنات لإنشاء بوابة جديدة لتخفيف الزحامالإثنين، 19 فبراير 2018 04:52 م
الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
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تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر كليات البنات بمدينة نصر لمعاينة موقع إنشاء بوابة جديدة لدخول وخروج الطالبات لتسهيل الحركة وتقليل نسبة الزحام خارج أسوار الجامعة خاصة في الفترة الصباحية التي يتوافد فيها أكبر عدد من الطالبات.
رافق رئيس الجامعة خلال جولته أمين عام الجامعة ونائب رئيس المركز الهندسى، حيث تم مضاهاة الرسوم الهندسية بالموقع نفسه للتعرف على المكان المناسب لإنشاء كوبرى وسلم داخلي أيضا، وتنظيم حركتي الدخول والخروج بما ييسر على الطالبات الوصول إلى كلياتهن فى المواعيد المحددة للمحاضرات.
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