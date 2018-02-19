رئيس بنك تنمية الصادرات: مصر تحتل المركز 61 فى قائمة الدول المصدرة

رئيس بنك تنمية الصادرات: مصر تحتل المركز 61 فى قائمة الدول المصدرةالإثنين، 19 فبراير 2018 05:32 م
ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات
كتب هانى الحوتى
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قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن الصادرات تعد إحدى القطاعات الحيوية للاقتصاد المصرى ومستقبل الدولة، ولذا يركز البنك على تقديم الدعم للشركات المصرية لتنشيط القطاع بجانب تقديم الخدمات البنكية المعتادة، إذ تصل نسبة 75% من محفظة البنك لعملاء البنوك من المصدرين وقطاع الصناعة، مشيرة إلى أن مصر تحتل المركز 61 فى قائمة الدول المصدرة، 45 بقائمة الدول المستوردة، حيث يبلغ حجم الصادرات المصرية 25.5 مليار دولار، فيما يصل حجم الواردات نحو 50 مليار دولار.
وأضافت ميرفت سلطان، خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الإثنين، أن الأداء الاقتصادى المصرى ومن بينها الصادرات تمر بتطور بشكل عام، رغم وجود التضخم وارتفاع الأسعار، مشيرة إلى ضرورة التركيز على التصدير لإفريقيا إذ تبلغ نسبة صادرات مصر لإفريقيا 3% فقط من حجم صادراتها، وتمثل نسبة 1.2% من الواردات.
واستعرضت رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات، استراتيجية البنك التى ترتكز على 6 محاور، وهى أولا تنمية الأعمال، إذ يقدم البنك حزمة تمويلية للشركات، وحزمة منتجات قصيرة وطويلة المدى، وثانيا دعم تنمية الصادرات من خلال تقديم خدمات استشارية لفتح أسواق جديدة، وثالثا تنمية رأس المال البشرى من خلال تقديم دورات تدريبية داخل وخارج مصر، ورابعا التمويل التكنولوجى، وخامسا تقديم خدمات متنوعة، وسادسا تعظيم إيرادات البنك.
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