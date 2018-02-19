رئيس الوزراء لوزيرة التجارة السويدية: مصر مستمرة فى حربها ضد الإرهاب





كتبت هند مختار

التقى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين، وزيرة التجارة والشئون الأوروبية بالسويد، آن ليندى لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين البلدين، بحضور سفير السويد لدى القاهرة.

وخلال اللقاء عرض رئيس مجلس الوزراء ما تم إنجازه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الطموح الذى تتبناه الحكومة والذى ساهم فى تطوير قطاع البنية التحتية، وتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى بشكل كبير وتوفير مناخ جاذب لمزيد من الاستثمارات، وأشاد رئيس الوزراء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التى تربط البلدين، متطلعًا إلى زيادة حجم الاستثمارات السويدية فى السوق المصرى، واستغلال الفرص المتاحة فى ضوء خطة الحكومة للاستمرار فى إقامة عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن مصر مستمرة فى حربها ضد الإرهاب للقضاء على كافة صوره بشكل جذرى، مطالبًا المجتمع الدولى بتوحيد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة ومواجهة كل من يقدم أى صورة من صور الدعم لتلك العناصر المتطرفة، موضحًا أن مصر لا تحارب الإرهاب فى شمال سيناء فقط ولكن هناك جهود حثيثة فى كافة أنحاء الوطن للقضاء على هذه الظاهرة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أننا نعمل على تطوير وتحديث انظمة التعليم والصحة فى مصر بشكل جوهرى، فضلاَ عن حرص الحكومة على الاستمرار فى تجديد البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات الطاقة والإسكان والصحة والسكة الحديدية وغيرها، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لزيادة حجم الاستكشافات الخاصة بالغاز فى مختلف المناطق، والتى يأتى على رأسها منطقة البحر الأبيض المتوسط.

ومن جانبها، عرضت وزيرة التجارة والشئون الاوروبية بالسويد بعض مؤشرات اأداء اﻻقتصادى فى بلادها، مؤكدة على مساندتها الكاملة لمصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وكذا جهودها الحثيثة للقضاء علي اﻻرهاب الذي طال عدد من الدول الأوروبية بما فيها بلادها.

واشادت الوزيرة بالتعاون القائم بين البلدين في عدد من القضايا السياسية ذات الإهتمام المشترك في المحافل الدولية وخاصة مجلس الأمن واشارت في هذا السياق إلي دعم بلادها الكامل للقضية الفلسطينية وتفهمهم للأوضاع التى يعانى منها الشعب الفلسطيني.

تناولت الوزيرة جوانب العلاقات الإقتصادية بين البلدين مشيراً إلي إمكانية التعاون فى مجال الطاقة من خلال الدخول في مشروعات ربط طاقة مع مصر، مشيرة الى ان موقع مصر ما بين اوروبا وافريقيا والشرق اﻻوسط يؤهلها لكى تكون مركزاً قويأ لتصدير الطاقة.

وفى هذا الصدد رحب رئيس الوزراء بالمقترح مشيراً إلي إمكانية تشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفكرة، كما وجه بتكثيف الحوار بين مسئولي البلدين لمتابعة ما يتعلق بالتعاون في القطاعات الأخرى بما في ذلك السكك الحديدية، مشيراً إلي تطلع مصر للإستفادة من الخبرات السويدية والتعاون فيما يتعلق بتصنيع السيارات الكهربائية بإعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم وإهتمام الدولة بهذه الصناعة الواعدة، فضلاً عن الخبرة السويدية فيما يتعلق بالإستخدامات التكنولوجية الحديثة في الطرق السريعة وتطوير نظم الخدمات فيها.