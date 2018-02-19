video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 20 فبراير 2018 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة وزراء بريطانيا تنتقد سلوك موظفى أوكسفام المتورطين فى فضيحة جنسية

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:28 م
رئيسة وزراء بريطانيا تنتقد سلوك موظفى أوكسفام المتورطين فى فضيحة جنسية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى


لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الإثنين، سلوك موظفى منظمة "أوكسفام" الخيرية المتورطين فى ارتكاب فضيحة جنسية أثناء أعمال الإغاثة فى هاييتى عقب زلزال 2010 المدمر، ووصفته "بالسلوك المروع".

وقالت ماى - فى تصريحات للصحفيين خلال زيارتها أحد المدارس فى غرب العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية - "فيما يتعلق بقضية أوكسفام ، فإن السلوك الذى اكتشفناه الآن مروعا ، وهو بعيد جدا عن المعايير التى نتوقعها من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التى نعمل معها".

وأشارت إلى أن ما تم الكشف عنه اليوم بشأن تهديد بعض العاملين بمنظمة أوكسفام للشهود بدنيا خلال تحقيق كانت المنظمة قد أجرته فى عام 2011 بشأن تلك المزاعم ، يعد أمرا مروعا للغاية.

وأوضحت القناة أن التحقيق الذى أجرته المنظمة فى عام 2011 خلص إلى ضرورة تحذير المنظمات الخيرية الأخرى من "المشاكل التى تورط بها طاقم العمل" ، حيث أن عددا من المتورطين فى الانتهاكات الجنسية المزعومة استمروا فى تقلد وظائف فى قطاع الإغاثة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تيريزا ماى تستبعد إجراء استفتاء آخر بشأن عضوية الاتحاد الأوروبى

ماى تتعهد باستعادة السيطرة على السياسة الخارجية لبريطانيا عند مغادرة الاتحاد

مسئول أوروبى: مطالب ماى للمرحلة الانتقالية بعد "بريكست" سترفض

بريطانيا

اخبار بريطانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة