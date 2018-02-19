رئيسة وزراء بريطانيا تنتقد سلوك موظفى أوكسفام المتورطين فى فضيحة جنسية





لندن (أ ش أ)

انتقدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى اليوم الإثنين، سلوك موظفى منظمة "أوكسفام" الخيرية المتورطين فى ارتكاب فضيحة جنسية أثناء أعمال الإغاثة فى هاييتى عقب زلزال 2010 المدمر، ووصفته "بالسلوك المروع".

وقالت ماى - فى تصريحات للصحفيين خلال زيارتها أحد المدارس فى غرب العاصمة البريطانية لندن، حسبما ذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية - "فيما يتعلق بقضية أوكسفام ، فإن السلوك الذى اكتشفناه الآن مروعا ، وهو بعيد جدا عن المعايير التى نتوقعها من الجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية التى نعمل معها".

وأشارت إلى أن ما تم الكشف عنه اليوم بشأن تهديد بعض العاملين بمنظمة أوكسفام للشهود بدنيا خلال تحقيق كانت المنظمة قد أجرته فى عام 2011 بشأن تلك المزاعم ، يعد أمرا مروعا للغاية.

وأوضحت القناة أن التحقيق الذى أجرته المنظمة فى عام 2011 خلص إلى ضرورة تحذير المنظمات الخيرية الأخرى من "المشاكل التى تورط بها طاقم العمل" ، حيث أن عددا من المتورطين فى الانتهاكات الجنسية المزعومة استمروا فى تقلد وظائف فى قطاع الإغاثة.