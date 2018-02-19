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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19/2/2018 بمحافظات مصر

الإثنين، 19 فبراير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 19/2/2018 بمحافظات مصر أحوال الطقس فى القاهرة - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء .

 

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة .

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 13 21 

وسط الدلتا 13 21

الإسكندرية 12 20

بلطيم 14 21

مطروح 11 19

السلوم 07 18

سيوة 12 21

بورسعيد 11 21

دمياط 11 20

العريش 10 19

رفح 10 18

الإسماعيلية 12 22

السويس 11 22

رأس سدر 11 18

نخل 08 20

نويبع 13 22

طابا 11 21

كاترين 04 20

الطور 11 23

شرم الشيخ 15 23

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 24

الفيوم 12 22

بنى سويف 12 22

المنيا 10 22

أسيوط 10 21

سوهاج 11 23

قنا 12 23

الأقصر 11 24

أسوان 13 25

أبوسمبل 12 24

الوادى الجديد 08 23

شلاتين 14 26

ابو رماد 15 25

راس حدربة 16 25

حلايب 16 25 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 20 33

المدينة 14 26

الرياض 11 24

المنامة 17 23

أبوظبى 17 26

الدوحة 17 26

الكويت 10 24

دمشق 02 17

بيروت 13 18

عمان 05 15

القدس 07 14

غزة 11 18

بغداد 07 18

مسقط 22 28

صنعاء 08 25

الخرطوم 19 34

طرابلس 10 16

تونس 08 15

الجزائر 08 12

الرباط 08 17

نواكشوط 17 29

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى 

أنقرة 00 12 

اسطنبول 06 09 

اسلام اباد 10 24

نيودلهى 11 27

جاكرتا 24 30

بكين -03 06

كوالامبور 24 33

طوكيو 02 09

أثينا 09 14

روما 04 12

باريس 00 08

مدريد 05 14

برلين -02 04

لندن 02 09

مونتريال -05 03

موسكو -08 -02

نيويورك 01 08

واشنطن 01 09


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