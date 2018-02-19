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دبلوماسى فلبينى يحذر من مخاطر اندلاع نزاع مسلح فى منطقة بحر الصين الجنوبى

الإثنين، 19 فبراير 2018 09:29 ص
دبلوماسى فلبينى يحذر من مخاطر اندلاع نزاع مسلح فى منطقة بحر الصين الجنوبى بحر الصين الجنوبى - أرشيفية


أ ش أ
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حذر دبلوماسى فلبينى بارز، اليوم الاثنين، من مخاطر اندلاع نزاع مسلح فى منطقة بحر الصين الجنوبى، وذلك مع زيادة تحدى الصين للهيمنة الأمريكية فى المنطقة - على حد وصفه.

وقال سفير الفلبين لدى الصين، خوسيه شيتو سانتا رومانا - فى تصريح نقلته شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - أن ميزان القوة قد بدأ يتغير مع زيادة حدة الصراع بين القوتين اللتين تتزعمان السيطرة على المياه، مشيرا إلى أنه لا يجب على مانيلا إقحام نفسها فى هذا التنافس البحرى الخطير.

وأشار رومانا، إلى أن أسطول الولايات المتحدة الأمريكية السابع كان يسيطر فى وقت سابق على بحر الصين الجنوبى، إلا أن البحرية الصينية بدأت حاليا فى تحدى هذه الهيمنة الأمريكية، تجدر الإشارة إلى أن الصين تطالب بالحق فى كل الممرات المائية الحيوية والاستراتيجية فى البحر الجنوبي، بالرغم من مطالبات معاكسة من دول إقليمية متعددة منها الفلبين وبروناى وماليزيا وتايوان وفيتنام.


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